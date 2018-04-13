Знаю о десятках попыток покушений на Захарченко: Прилепин оценил заявление МГБ ЛНР о диверсантах Киева

В пятницу пресс-служба министерства госбезопасности Луганской народной республики сообщила о подготовке Киевом диверсантов для ликвидации руководителей Донбасса. По словам российского писателя Захара Прилепина, являющегося замполитом одного из батальонов ДНР, попытки покушений на глав народных республик предпринимаются регулярно.

Как сообщила сегодня руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко, киевские власти готовят группу диверсантов для осуществления террористических актов на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также покушений на руководителей ЛНР и ДНР.

По словам Любенко, диверсантов готовят в лагере, располагающемся в районе населенного пункта Новопетровка Бердянского района Запорожской области. Этот лагерь создан по инициативе одного из праворадикальных депутатов Верховной рады Украины, им же и финансируется, однако, чтобы скрыть следы причастности Киева к террористической деятельности в Донбассе, было создано «промежуточное звено между террористами и украинскими спецслужбами» в лице гражданина Грузии Маруашвили, который обучает диверсантов.

«Ничего нового МГБ ЛНР не сообщило. Я лично знаю о десятках попыток покушений на главу Донецкой народной республики Александра Захарченко, которые предпринимались с 2014 года и не прекращаются до сих пор. Покушались не только на него, но и на всех известных офицеров. Об удавшихся попытках мы все знаем. И диверсанты в Донбассе находились всегда. Киев направил их сюда отнюдь не вчера, их периодически вычисляют, ловят, пресекают их деятельность», — заметил Захар Прилепин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Заместитель командира батальона по работе с личным составом ДНР прокомментировал также распространяемую в интернете информацию о том, что в последние дни ситуация в Донбассе обострилась.