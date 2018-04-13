Украли нефть с Ближнего Востока, и она их подожгла: поляки назвали кармой возгорание грузовика ВС США

Варшава, 13 апреля. Американский военный грузовик воспламенился на трассе в Польше. Инцидент зафиксировали видеорегистраторы находившихся рядом автомобилей.

На кадрах видно, как огонь охватывает несущийся по трассе грузовик, он сбавляет скорость, а затем останавливается. Водитель автоцистерны успел покинуть транспортное средство, и в результате инцидента никто не пострадал. Сам же американский военный грузовик теперь восстановлению не подлежит.

В комментариях к видео поляки не выражали сожаления в связи с произошедшим, напротив — они были вдохновлены, многие отметили, что инцидент доказывает, что карма существует.

«Черт побери, однако, правда, что карма возвращается, украли нефть с Ближнего Востока, и она их подожгла. На украденном далеко не уедешь…» — отметил пользователь, очевидно не дочитавший заметку об инциденте до того момента, где сообщается, что грузовик вез воду.

«Американская телега горит в огне в Польше!» — собрал приличное количество «лайков» оставивший комментарий на английском языке.

«Падение черного ястреба…» — вспомнил фильм, посвященный не самой славной американской военной операции, другой участник обсуждения.

«Как эти ослы смогли слетать на Луну и вернуться?» — задался вопросом еще один пользователь.

Напомним, в начале апреля в Румынии американские военнослужащие оказались в полиции после драки в ночном клубе.