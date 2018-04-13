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Украли нефть с Ближнего Востока, и она их подожгла: поляки назвали кармой возгорание грузовика ВС США
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    Украли нефть с Ближнего Востока, и она их подожгла: поляки назвали кармой возгорание грузовика ВС США

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    Украли нефть с Ближнего Востока, и она их подожгла: поляки назвали кармой возгорание грузовика ВС США

    Варшава, 13 апреля. Американский военный грузовик воспламенился на трассе в Польше. Инцидент зафиксировали видеорегистраторы находившихся рядом автомобилей.

    На кадрах видно, как огонь охватывает несущийся по трассе грузовик, он сбавляет скорость, а затем останавливается. Водитель автоцистерны успел покинуть транспортное средство, и в результате инцидента никто не пострадал. Сам же американский военный грузовик теперь восстановлению не подлежит.

    В комментариях к видео поляки не выражали сожаления в связи с произошедшим, напротив — они были вдохновлены, многие отметили, что инцидент доказывает, что карма существует.

    «Черт побери, однако, правда, что карма возвращается, украли нефть с Ближнего Востока, и она их подожгла. На украденном далеко не уедешь…» — отметил пользователь, очевидно не дочитавший заметку об инциденте до того момента, где сообщается, что грузовик вез воду. 

    «Американская телега горит в огне в Польше!» — собрал приличное количество «лайков» оставивший комментарий на английском языке.

    «Падение черного ястреба…» — вспомнил фильм, посвященный не самой славной американской военной операции, другой участник обсуждения.

    «Как эти ослы смогли слетать на Луну и вернуться?» — задался вопросом еще один пользователь. 

    Напомним, в начале апреля в Румынии американские военнослужащие оказались в полиции после драки в ночном клубе.

    Автор: Федор Веснин
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