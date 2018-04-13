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Сирия новости 13 апреля 16.30: ССА арестовывает бойцов SDF в Алеппо, в Ракке ополченцы обстреляли позиции ВС США
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    Сирия новости 13 апреля 16.30: ССА арестовывает бойцов SDF в Алеппо, в Ракке ополченцы обстреляли позиции ВС США

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    Сирия новости 13 апреля 16.30: ССА арестовывает бойцов SDF в Алеппо, в Ракке ополченцы обстреляли позиции ВС США

    Сирия, 13 апреля. ССА проводит аресты членов SDF в Алеппо, в Ракке ополченцы открыли огонь по позициям ВС США, ВКС РФ и САА бьют по «Джебхат ан-Нусре»1 в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают операция САА против «Ан-Нусры» в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ атакуют позиции «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): арестовывает бойцов SDF в Африне.

    Курды: провоцируют вооруженные столкновения с местным населением Ракки.

    Сирия новости 13 апреля 16.30: ССА арестовывает бойцов SDF в Алеппо, в Ракке ополченцы обстреляли позиции ВС США

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 13 апреля 16.30: ССА арестовывает бойцов SDF в Алеппо, в Ракке ополченцы обстреляли позиции ВС США

    Местный источник в провинции Дамаск пишет в своем микроблоге в Twitter (@jisrtv), что российская военная полиция развернула контрольно-пропускной пункт в городе Дума Восточной Гуты. Напомним, при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии правительственные войска заключили соглашение с боевиками «Джейш аль-Ислам», которые базировались в городе. Вчера Дума была полностью освобождена от радикальных исламистов. Таким образом вся территория оазиса Восточная Гута перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА).

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 13 апреля 16.30: ССА арестовывает бойцов SDF в Алеппо, в Ракке ополченцы обстреляли позиции ВС США

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что боевики Сирийской свободной армии (ССА), захватившие курдских кантон Африн, ведут масштабные аресты членов Демократических сил Сирии (SDF).

    Накануне в городе Азаз, где базируются протурецкие военизированные формирования, прогремел взрыв. В результате инцидента погибло не менее шести человек, еще порядка 10 мирных жителей получили ранения.  Боевики ССА обвинили в организации теракта бойцов курдского ополчения.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 13 апреля 16.30: ССА арестовывает бойцов SDF в Алеппо, в Ракке ополченцы обстреляли позиции ВС США

    Бойцы «Народного сопротивления Ракки» обстреляли позиции ВС США неподалеку от Айн-Иссы. Об этом пишет военный источник в сети Telegram (@hasansofan).  

    Ранее сообщалось о столкновениях между местными ополченцами и бойцами Демократических сил Сирии (SDF) в районе населенного пункта Хатин. Также недавно бойцы отрядов сопротивления подняли сирийский флаг над административным центром провинции, обозначив свою приверженность правительству Башара Асада. Напомним, «Народное сопротивление Ракки» появилось после нескольких вооруженных столкновений между проамериканскими SDF и мирным населением региона.  

    Провинция Хама

    Сирия новости 13 апреля 16.30: ССА арестовывает бойцов SDF в Алеппо, в Ракке ополченцы обстреляли позиции ВС США

    На севере провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и правительственных войск САР против террористов «Джебхат ан-Нусры». Информационное агентство  Smart News Agency пишет, что Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» недалеко от города Аль-Латамина и населенного пункта Талаф.

    Ранее сообщалось, что под огнем артиллерии САА оказались позиции боевиков формирования «Джебхат Фатх аш-Шам»1 в окрестностях деревень Таль Хаваш и Аль Хамират.

    Ирак

    Сирия новости 13 апреля 16.30: ССА арестовывает бойцов SDF в Алеппо, в Ракке ополченцы обстреляли позиции ВС США

    В районе города Самарра на севере Ирака похороны бойцов правительственных сил Ирака подверглись нападению террористов «Исламского государства»1, передает информационное агентство I24 News. В результате неожиданной атаки радикальных исламистов погибло 16 человек и еще 14 - получили тяжелые ранения.

    Бойцы народного ополчения «Хашд аш-Шааби» отстреляли позиции боевиков ИГИЛ1 на сирийско-иракской границе. Информагентство Iraqi News пишет, что ополченцам удалось ликвидировать нескольких террористов ИГ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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