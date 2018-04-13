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Матвиенко объяснила, чем грозит Украине выход из СНГ
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    Матвиенко объяснила, чем грозит Украине выход из СНГ

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    Матвиенко объяснила, чем грозит Украине выход из СНГ

    Санкт-Петербург, 13 апреля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что возможный выход Украины из состава CНГ ухудшит экономическую ситуацию в этой стране.

    «СНГ без Украины живет и выживет, — сказала Матвиенко журналистам в пятницу. — А то, что это будет только ухудшение экономической ситуации на Украине, это очевидно».

    Спикер Совфеда отметила, абсолютно не разумно «рубить канаты», как это делает руководство Украины. Матвиенко указала на то, что в рамках СНГ действуют соглашения о льготах и преференциях, о зоне свободной торговли, создающие привилегированные условия для членов СНГ и обеспечивают сотрудничество государств в сфере энергетики и других областях.  

    Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко дал поручению правительству страны начать процедуру официального выхода страны из СНГ. Он также поручил закрыть украинское представительство при СНГ в Минске.

    Автор: Тимур Румянцев
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