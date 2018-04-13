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«Цукерберг, когда власть напоминает ему о своем существовании, идет в Сенат»: писатель указал на ошибку Дурова
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    «Цукерберг, когда власть напоминает ему о своем существовании, идет в Сенат»: писатель указал на ошибку Дурова

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    «Цукерберг, когда власть напоминает ему о своем существовании, идет в Сенат»: писатель указал на ошибку Дурова

    Москва, 13 апреля. Московский суд заблокировал мессенджер Telegram в России. Писатель и журналист Дмитрий Соколов-Митрич указал на ошибку его основателя Павла Дурова.

    Соколов-Митрич обратил внимание на разницу в поведении Дурова и создателя Facebook Марка Цукерберга.

    «Что делает великий предприниматель Марк Цукерберг, когда американская власть напоминает ему о своем существовании? Идет в Сенат. Дает показания», — отметил писатель.

    Он подчеркивает, что Цукерберг с уважением относится к членам Сената, которые по уровню знаний про IT не сильно отличаются от депутатов Государственной думы.

    «Цукерберг, когда власть напоминает ему о своем существовании, идет в Сенат»: писатель указал на ошибку Дурова

    После этого Соколов-Митрич обращает внимание на реакцию Дурова, когда «российская власть напоминает ему о своем существовании». Основатель Telegram игнорирует эти шаги в неуважительной форме, отмечает журналист.

    «Из этого я скорее готов сделать вывод о том, что Павел Дуров умеет строить великие компании, но не умеет их сохранять. Второй случай подряд — это уже некоторая закономерность. А стремление любого государства напоминать о себе, когда речь идет о периметре, неистребимо и естественно. Будь то Россия, США или страна никогда не какающих эльфов, — делает вывод Соколов-Митрич в своем «живом журнале». — Не принимать этого в расчет — дело, конечно, благородное, но с предпринимательством не связанное никак».

    В пятницу, 13 апреля,  Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и потребовал немедленно заблокировать мессенджер в России.

    Автор: Катерина Тимошенская
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