Москва, 13 апреля. Законопроект об ответе России на санкции США, внесенный лидерами всех фракций в Госдуме, а также председателем ГД Вячеславом Володиным, вызвал много дискуссий как как среди самих депутатов, так и в экспертном сообществе.

Речь идет о ряде ответных мер, среди которых, в частности, может оказаться ограничение ввоза американской табачной продукции и алкоголя. Также было высказано предложение начать производство товаров без разрешения их правообладателей в США и странах, поддержавших антироссийские санкции.

Своими предложениями к законопроекту с Федеральным агентством новостей поделился депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров. Депутат Госдумы предложил неожиданный ответ на антироссийские санкции США.

В качестве ответа на давление со стороны США Россия должна осуществить комплекс внутренних реформ, результат которых сделает бессмысленными любые экономические санкции.

«У американцев есть два типа чувствительных для нас санкций. Первый тип — они лишают нас права на кредитные ресурсы. И сразу встает вопрос — как такое становится возможным? Да потому что у нас нет своих кредитных ресурсов. Все наше государство функционирует на кредитных ресурсах США, Великобритании и их союзников. Это и есть часть однополярного мира», — констатирует парламентарий.

Почему российский рубль не может быть кредитным ресурсом, задается вопросом депутат.

«У него высокая процентная ставка, высокие нормы регулирования, которые не пускают рубль в российскую экономику, — говорит Федоров. — Соответственно, если мы говорим о противодействии санкциям в сфере кредитных ресурсов, ответ следующий — реформа Центрального банка РФ, обнуление процентной ставки, о чем Владимир Путин говорил еще в 2012 году».

Это даст экономике по приблизительным расчетам сразу около 65 триллионов рублей под имеющиеся залоги, считает Федоров. Залоги сейчас используются иностранными кредиторами, а не российскими. Использование этих залогов для эмиссии кредитного рубля, запуск этих 65 триллионов даст рост экономики в 10-15% на первом этапе и создаст 25 миллионов рабочих мест, о которых говорится в майских указах.

Это — первая группа внутренних реформ, которые необходимо осуществить, считает Федоров. Что касается второй группы реформ, то, по словам депутата, она призвана ответить на на второй тип санкций, с которыми Россия столкнулась буквально с прошлой недели.

«Это — удары по институту собственности в России, — напомнил собеседник. — По олигархам, по «РусАлу», по «Норильскому никелю» и т.д. Проблема здесь в том, что все институты собственности в России завязаны на иностранную юрисдикцию. Либо по самому факту собственности, когда владелец за рубежом, либо это – оффшор, хотя может быть владельцы — граждане России, осуществляющие это владение через зарубежную юрисдикцию. Оффшор, Лондон, IPO и тд. То есть это имущество, расположенное в России — не наше. Даже имущество некоторых госкомпаний».

Не случайно «Газпром» выясняет отношения с Украиной через Стокгольмский трибунал, говорит депутат, а не через Московский. А еще 90% сделок заключает через иностранную юрисдикцию.

«Нужно провести резкую, жесткую реформу по национализации, хотя по факту — по деоффшоризации. То есть прекратить подчинение российской экономики иностранному собственнику и, соответственно, иностранной юрисдикции. По сути это — передел собственности с юридической точки зрения, хотя владелец, вполне возможно, останется тот же, но юридически он будет зарегистрирован в России», — сообщил Евгений Федоров.

По его мнению, это — самая глубокая и тяжелая часть реформ.

При этом первый и второй пункты — связаны. Для того, чтобы предприниматели были собственниками в России, в российской юрисдикции, они здесь должны иметь такие же условия, какие они имеют в Лондоне. То есть — низкую процентную ставку и судебную защиту.

«Президент РФ уже обозначил весь этот комплекс реформ. И это — способ перестать быть уязвимыми перед санкциями, что автоматически означает их бессмысленность и отмену!» — сказал Федоров.

Что касается мер, которые можно было бы противопоставить Западу в качестве оперативного ответа на санкции, по мнению депутата, можно было бы ввести зеркальный ответ в плане имущественного комплекса. То есть заморозить на территории России иностранные активы тех, стран, которые объявили нам санкции.