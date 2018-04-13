Глава МИД Нидерландов заявил, что не хочет возвращения холодной войны

Амстердам, 13 апреля. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что холодной войны в настоящее время нет и он не хочет, чтобы она вернулась.

«Те, кто читают газеты, могут подумать, что вернулась холодная война. Я отвечу на вопрос — нет. Мне бы хотелось, чтобы холодная война так и не вернулась, чтобы я также продолжал отвечать «нет», — отметил он, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Блок также заявил, что Россия подтвердила готовность помочь в расследовании крушения самолета Boeing-777 (рейс MH-17), который разбился в 2014 году в Донбассе.

Напомним, что самолет авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на территории Донецкой области в июле 2014 года. Все, кто находился на борту (298 человек), погибли. Большинство погибших являются подданными Нидерландов.

Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», однако кто именно выпустил снаряд и кто отдал такой приказ — установлено так и не было.