Москва, 13 апреля. Россия детально изучает доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери и в ближайшее время огласит интересные моменты из этого документа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Такие политики, как глава МИД Британии Борис Джонсон в очередной раз пытается исказить истину, заявляя, что доклад ОЗХО означает поддержку выводов Лондона.

«Это очередной эксцесс этого политика, к нему уже все привыкли», — прокомментировал российский дипломат.

Лавров подчеркнул, что ОЗХО подтвердила только состав химического вещества, в закрытой части отчета приводится его химическая формула, но без названия. Здесь же отмечается, что вещество не входит в список, утвержденный Конвенцией о запрещении химоружия.

«Мы сейчас занимаемся подробным изучением этого доклада, там есть очень интересные моменты, которые напрашиваются от прочтения этого документа», — сказал министр.

Лавров пообещал в ближайшее время обнародовать «интересные моменты» после тщательного анализа документа ОЗХО.