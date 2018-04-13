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Лавров пообещал обнародовать «интересные моменты» из доклада ОЗХО по «делу Скрипаля»
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    Лавров пообещал обнародовать «интересные моменты» из доклада ОЗХО по «делу Скрипаля»

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    Лавров пообещал обнародовать «интересные моменты» из доклада ОЗХО по «делу Скрипаля»

    Москва, 13 апреля. Россия детально изучает доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери и в ближайшее время огласит интересные моменты из этого документа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

    Такие политики, как глава МИД Британии Борис Джонсон в очередной раз пытается исказить истину, заявляя, что доклад ОЗХО означает поддержку выводов Лондона. 

    «Это очередной эксцесс этого политика, к нему уже все привыкли», — прокомментировал российский дипломат.

    Лавров подчеркнул, что ОЗХО подтвердила только состав химического вещества, в закрытой части отчета приводится его химическая формула, но без названия. Здесь же отмечается, что вещество не входит в список, утвержденный Конвенцией о запрещении химоружия.

    «Мы сейчас занимаемся подробным изучением этого доклада, там есть очень интересные моменты, которые напрашиваются от прочтения этого документа», — сказал министр. 

    Лавров пообещал в ближайшее время обнародовать «интересные моменты» после тщательного анализа документа ОЗХО. 

    Автор: Ирина Селезнева
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