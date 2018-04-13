Матвиенко: РФ не намерена проглатывать антироссийскую политику США

Санкт-Петербург, 13 апреля. РФ не намерена проглатывать антироссийскую политику США, Москва должна ответить Вашингтону зеркально, но без ущерба для России, заявила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вызывающие действия со стороны наших партнеров мы не собираемся проглатывать», — подчеркнула она.

Матвиенко отметила, что Совет Федерации поддерживает законопроект об ответных мерах в отношении США и принимает участие в его разработке.

«Мы принципиально поддерживаем необходимость введения ответных мер и будем работать, чтобы эти меры были зеркальными, но не в ущерб Российской Федерации», — сказала спикер Совфеда.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ответные меры на новые антироссийские санкции США. В частности, в документе говорится о запрете на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарств, о приостановке сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Вашингтон ввел новые антироссийские санкции на прошлой неделе. В «черный список» попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний.