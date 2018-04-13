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Матвиенко: РФ не намерена проглатывать антироссийскую политику США
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    Матвиенко: РФ не намерена проглатывать антироссийскую политику США

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    Матвиенко: РФ не намерена проглатывать антироссийскую политику США

    Санкт-Петербург, 13 апреля. РФ не намерена проглатывать антироссийскую политику США, Москва должна ответить Вашингтону зеркально, но без ущерба для России, заявила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    «Вызывающие действия со стороны наших партнеров мы не собираемся проглатывать», — подчеркнула она.

    Матвиенко: РФ не намерена проглатывать антироссийскую политику США

    Матвиенко отметила, что Совет Федерации поддерживает законопроект об ответных мерах в отношении США и принимает участие в его разработке.

    «Мы принципиально поддерживаем необходимость введения ответных мер и будем работать, чтобы эти меры были зеркальными, но не в ущерб Российской Федерации», — сказала спикер Совфеда.

    Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ответные меры на новые антироссийские санкции США. В частности, в документе говорится о запрете на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарств, о приостановке сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

    Вашингтон ввел новые антироссийские санкции на прошлой неделе. В «черный список» попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний.

    Автор: Василий Котов
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