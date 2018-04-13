СБУ проснется – а у подъезда вежливые люди: в России отреагировали на новую дату «вторжения на Украину»

Киев, 13 апреля. Служба Безопасности Украины заявила, что раскрыла планы России ввести войска на территорию страны. Сделать это Москва якобы собирается под предлогом защиты русскогоязычного населения, утверждает замглавы спецслужбы Виктор Кононенко.

По его словам, для «полномасштабного вторжения» Россия якобы собиралась устроить провокации с избиением участников пророссийских движений. Для этого они планируют задействовать криминалитет, спортсменов, околокриминальные структуры для избиений участников пророссийских мероприятий и крестных ходов», – утверждает Кононенко.

Он также уточнил, что сделать это РФ намеревается осенью этого года. «Но мы не дадим им реализовать эти планы», — заверил замглавы СБУ.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что именно СБУ контролирует праворадикальные группировки, участники которых безнаказанно срывают пророссийские мероприятия и безнаказанно нападающих на российские культурные и прочие учреждения.

Стоит отметить, что СБУ и другие силовые ведомства страны и представители властей уже не раз «раскрывали» планы по «вторжению» России. О подобных атаках в Киеве заявляют с завидной частотой.

Заявления Кононенко рассмешили пользователей соцсетей. «Что? Опять?», «В который раз, стесняюсь спросить», «Вы там ждать не устали?» — смеются микроблогеры.

Шоооооо!!!!!Опять???!!!!!! — Сергей К (@TEXSTILSHIK) April 13, 2018

«Ага, знает он… Проснётся утром, а у подъезда, вежливые люди уже пришли за ним. Вот так будет!» — пишет Анатолий Андреев.

Отметили в Twitter, что Киев не устает заявлять о якобы присутствующих в Донбассе российских войсках. «Началось в колхозе утро. А с кем же вы четыре года воюете?» — с иронией поинтересовался Владислав Бридж.

Об этом же напомнил и пользователь из Донбасса. «Они уже 100500 раз заявляли, что армия РФ уже на Донбассе. Хотя нам, ВС ДНР, это льстит. Донецкая армия и без ВС РФ прекрасно справляется с ВСУ», — заверил Timathy Moroz.

Почалось у колгоспи утро.



А с кем же вы 4 года воюете?



"Мы владеем информацией о планах окружения Путина создать предпосылки для ввода войск в Украину к осени", - замглавы СБУ Кононенко — Vladislaw Breege (@VladislawBreege) April 13, 2018



В соцсетях указали и на то, что своими заявлениями Кононенко фактически признал, что «СБУ сотрудничает с криминалитетом против России».

Ряд участников обсуждения указали также на нелогичность утверждений замглавы украинской спецслужбы. «Агенты ФСБ будут избивать агентов ФСБ, а где тогда агенты СБУ?» — недоумевают в комментариях.

А пользователь Аккакий Аккакиевич предложил Киеву просто не допускать избиения русских, а для верности сделать русский вторым государственным языком. «Как это всегда и было», — напомнил он.