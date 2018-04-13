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Пользователи Telegram сообщили о проблемах в работе мессенджера
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    Пользователи Telegram сообщили о проблемах в работе мессенджера

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    Пользователи Telegram сообщили о проблемах в работе мессенджера

    Москва, 13 апреля. Пользователи Telegram на территории Европы и европейской части России в пятницу столкнулись с проблемами в работе мессенджера, сообщает отслеживающий работу интернет-ресурсов сервис Downdetector.

    Отмечается, что сбой произошел после 12.30 дня. Большинство пользователей (75%) не смогли подключиться к мессенджеру, еще у 25% возникли трудности с отправкой сообщений.

    Напомним, ранее в пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram на территории России. Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к мессенджеру из-за того, что администрация Telegram не предоставила ФСБ ключи шифрования. В компании утверждают, что сделать это технически невозможно.

    Автор: Василий Котов
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