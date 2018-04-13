Самое горькое лекарство: Жириновский прокомментировал блокировку Telegram

Москва, 13 апреля. Руководитель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский прокомментировал решение Таганского суда Москвы заблокировать Telegram в РФ.

По его словам, требования ФСБ к руководствам мессенджеров вполне законны, так как нынешние коммуникационные системы превратились в настоящий рассадник террористов — с помощью мессенджеров они вербуют в свои ряды людей по всему миру, в том числе и в России.

«Мы боимся, что Telegram будут использовать для продажи наркотиков, для организации террора, для дестабилизации ситуации политической, экономической в стране», — пояснил политик.

Как отметил Жириновский, решение о блокировке Telegram является вынужденной мерой, которая не вызывает удовлетворения.

«Это как самое горькое лекарство, но иначе человек погибает», — резюмировал он, передает «Комсомольская правда».

Напомним, ранее издание «Утро.ру» сообщило, что Таганский суд Москвы принял решение удовлетворить иск Роскомнадзора и запретить Telegram на территории России. Ведомству разрешили начать блокировку популярного мессенджера немедленно, не дожидаясь возможной апелляции со стороны Telegram.