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Премьер Украины отреагировал на планы Рады отправить его в отставку
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    Премьер Украины отреагировал на планы Рады отправить его в отставку

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    Премьер Украины отреагировал на планы Рады отправить его в отставку

    Киев, 13 апреля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не знает о планах Верховной рады отправить его в отставку. Он подчеркнул, что не хочет комментировать «никакие слухи» и рассказал, что может повлиять на его решение покинуть кресло главы правительства страны.

    Сообщения о том, что президентская фракция «Блок Петра Порошенко» собирается в ближайшее время инициировать отставку Гройсмана ранее распространили местные СМИ. На эту должность, по данным журналистов, претендуют генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Юрий Луценко.

    «Я не хочу комментировать слухов, мне об этом ничего не известно. Я не знаю о таких решениях ни в одной из фракций в украинском парламенте», — заявил Гройсман в эфире украинского телеканала 112.UA.

    При этом он добавил, что на него может повлиять только его «реальное желание менять ситуацию в стране, больше ничего». Напомнил он, что является беспартийным и менять эту ситуацию в его планы не входит.

    Автор: Алексей Громов
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