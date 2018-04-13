Премьер Украины отреагировал на планы Рады отправить его в отставку

Киев, 13 апреля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не знает о планах Верховной рады отправить его в отставку. Он подчеркнул, что не хочет комментировать «никакие слухи» и рассказал, что может повлиять на его решение покинуть кресло главы правительства страны.

Сообщения о том, что президентская фракция «Блок Петра Порошенко» собирается в ближайшее время инициировать отставку Гройсмана ранее распространили местные СМИ. На эту должность, по данным журналистов, претендуют генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Юрий Луценко.

«Я не хочу комментировать слухов, мне об этом ничего не известно. Я не знаю о таких решениях ни в одной из фракций в украинском парламенте», — заявил Гройсман в эфире украинского телеканала 112.UA.

При этом он добавил, что на него может повлиять только его «реальное желание менять ситуацию в стране, больше ничего». Напомнил он, что является беспартийным и менять эту ситуацию в его планы не входит.