Украина не выйдет из зоны свободной торговли СНГ — киевский эксперт

Украинские политологи активно комментируют заявление президента Украины Петра Порошенко, что он поручил представителям профильных министерств и ведомств начать процедуру выхода страны из состава СНГ. Многие эксперты считают, что украинские власти вновь начали пилить сук, на котором сидят, другие возражают, что, несмотря на все громкие заявления, Украина не выйдет из зоны свободной торговли СНГ. Как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) киевский политолог Руслан Бортник, Киев еще даже не определился с тем, как именно он будет выходить из состава содружества, и уж тем более — Украина не выйдет из зоны свободной торговли СНГ.

«Мне кажется, однозначно говорить об эффекте для Украины от выхода из состава СНГ еще рано, отметил в комментарии корреспонденту ФАН директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — Очень многое зависит от того, как именно наша страна собирается выходить из этой структуры. Можно сделать это, например, по «грузинскому» сценарию — когда осуществляется выход из политических структур СНГ, но не разрываются экономические соглашения с партнерами по содружеству».

В случае «грузинского» сценария эффект от выхода из СНГ будет для Украины практически незаметен, считает Бортник.

«Да, это подразумевает прекращение политического диалога с партнерами по структуре, — отметил он. — Но в случае, например, с Россией никакого политического диалога у Украины уже давно нет, как и с некоторыми другими странами. Так что в этом смысле негативный эффект будет для Киева минимальным. А вот если украинские власти решат выходить из СНГ «по полной программе», — что называется, с кровью, разрывая важные экономические соглашения с партнерами, — это обязательно будет иметь для Киева весьма негативные социально-экономические последствия».

Ведь в рамках содружества между Украиной и ее партнерами заключен целый ряд важнейших экономических договоренностей: начиная со взаимного признания пенсий и дипломов вузов и заканчивая Беловежскими соглашениями, заключенными еще в 1991 году, напомнил эксперт.

«Сюда же, кстати, относится и зона свободной торговли со странами СНГ, выйдя из которой, Украина будет вынуждена начать платить пошлины на десятки поставляемых ею товаров, — напомнил глава Украинского института анализа и менеджмента политики. — Однако мне кажется, что нынешние украинские власти, несмотря на всю свою «устремленность» в Европу и показную ненависть к России и связанными с нею организациям, уже успели на собственном горьком опыте убедиться, как опасно необдуманно разрывать экономические связи со старыми партнерами. В нынешней непростой экономической ситуации Украине совершенно не нужны дополнительные убытки и таможенные пошлины».

«Поэтому, думаю, в итоге Киев выберет «мягкий» вариант выхода из СНГ», — резюмировал Руслан Бортник.

Напомним, частью Содружества независимых государств (СНГ) Украина стала в 1991 году. При этом за 27 лет Киев так и не ратифицировал устав этой организации. На данный момент в СНГ входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.