Тогда поймут нашу «жесть доброй воли»: эксперты рассказали, как РФ может ответить на санкции США

Москва, 13 апреля. Россия может ответить на новые санкции США отказом от расчетов в долларах и прекращением поставок Вашингтону ракетных двигателей и ядерного топлива, считают эксперты.

По словам американиста, профессора ВШЭ Александра Домрина, новыми антироссийскими санкциями США объявили России войну. Он призвал принять в отношении Вашингтона не менее серьезные меры, пишет «Комсомольская правда».

«Нужно закрывать американский бизнес на территории России: юридические и аудиторские компании. Выводить наши ценные бумаги с американских рынков — их там более чем на 100 миллиардов. Прекращать возить американцев на околоземную орбиту. Тогда они поймут нашу «жесть доброй воли», — сказал он.

Эксперты также напомнили, что решение о расчетах в американской валюте происходит добровольно, его никто не может навязать, поэтому теоретически отказ от доллара возможен. Специалисты признали, что найти ему альтернативу на международном рынке сегодня сложно, однако российские банки могут предпринять ряд мер.

«Банк «Россия», который попал под санкции первой волны, добровольно отказался от приема вкладов в иностранной валюте. Не исключено, что если США введут финансовую блокаду России, то вклады россиян в долларах будут заморожены или конвертированы», — напомнил глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

В свою очередь завкафедры международной коммерции Российской академии народного хозяйства Владимир Саламатов рассказал, что сегодня РФ поставляет США продукцию, альтернатив которой не существует. В частности, без российских ракетных двигателей, по его словам, встанет американская космическая программа. Кроме того, от России зависит производство американского самолета Boeing.

«Второе направление — авиадетали из титана, которые для американского самолетостроительного гиганта «Боинг» производит российская компания «ВСМПО-Ависма». По ряду позиций мы сейчас почти полностью закрываем потребности «Боинга»», — подчеркнул Саламатов.

Кроме того, специалисты отмечают, что Россия с легкостью может отказаться от ряда американских товаров – бурбона, продукции компании Apple, джинсов Levi’s и Wrangler и американских автомобилей.

Напомним, на прошлой неделе США ввели новые санкции против России. В «черный список» попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний. На фоне обострения политической ситуации значительно упал курс рубля. Ранее Кремль прокомментировал предложение депутатов Госдумы об ответных мерах РФ на антироссийские санкции США.