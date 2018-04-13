Меню
Украина
«Пронести свое тяжелое бремя»: в НАТО назвали условия вступления Украины в альянс
Россия
Крымский мост опубликовал видео «дорожной живописи»
Следующая новость
Загрузка...

    «Пронести свое тяжелое бремя»: в НАТО назвали условия вступления Украины в альянс

    236

    «Пронести свое тяжелое бремя»: в НАТО назвали условия вступления Украины в альянс

    Киев, 13 апреля. Украине предстоит провести серьезные реформы и «пронести свое тяжелое бремя» перед вступлением в НАТО, заявила заместитель генерального секретаря Североантлантического альянса Роуз Гетемюллер.

    Гетемюллер отметила, что вступление Украины в НАТО вполне реалистично.

    «Но я не буду скрывать, что для этого нужно много сделать», — констатировала она и называла условия.

    «Пронести свое тяжелое бремя»: в НАТО назвали условия вступления Украины в альянс

    «Вам нужно пронести свое тяжелое бремя и провести серьезные реформы», — пояснила представитель военно-политического блока.

    По словам Гетемюллер, украинским властям предстоит провести реформу как правоохранительных структур, так и структур безопасности, а также министерства обороны.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Киевский политолог: Европа впала в рабскую зависимость от США

    Киевский политолог: Европа впала в рабскую зависимость от США

    14:31   13 Апреля 2018
    43
    Украина не выйдет из зоны свободной торговли СНГ — киевский эксперт

    Украина не выйдет из зоны свободной торговли СНГ — киевский эксперт

    14:24   13 Апреля 2018
    31
    «Это Англия или США»: высокая чистота яда, отравившего Скрипалей, указала на производителя

    «Это Англия или США»: высокая чистота яда, отравившего Скрипалей, указала на производителя

    14:17   13 Апреля 2018
    93
    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    11:37   13 Апреля 2018
    5107