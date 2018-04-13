«Пронести свое тяжелое бремя»: в НАТО назвали условия вступления Украины в альянс
Киев, 13 апреля. Украине предстоит провести серьезные реформы и «пронести свое тяжелое бремя» перед вступлением в НАТО, заявила заместитель генерального секретаря Североантлантического альянса Роуз Гетемюллер.
Гетемюллер отметила, что вступление Украины в НАТО вполне реалистично.
«Но я не буду скрывать, что для этого нужно много сделать», — констатировала она и называла условия.
«Вам нужно пронести свое тяжелое бремя и провести серьезные реформы», — пояснила представитель военно-политического блока.
По словам Гетемюллер, украинским властям предстоит провести реформу как правоохранительных структур, так и структур безопасности, а также министерства обороны.