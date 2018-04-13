Эксперт: Датский участок — самый сложный для «Северного потока — 2»

Дно Балтийского моря в территориальных водах Дании является самым сложным участком для укладки труб морского газопровода «Северный поток — 2», заявил Федеральному агентству новостей ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Датский участок — самый сложный для укладки трубы, но у «Газпрома» есть вариант обходного маршрута на случай, если Дания заблокирует строительство», — говорит Игорь Юшков.

О том, что у Дании нет правовых возможностей заблокировать строительство «Северного потока — 2», но есть возможности его затормозить, заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен датскому телеканалу TV2. При этом он подчеркнул, что правительство страны еще не приняло решение по газопроводу.

«Все страны по маршруту ключевые. Если кто-то заблокирует строительство, то начнутся сложности», — отмечает Игорь Юшков.

«Северный поток — 2» проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, что требует получения разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода от каждой из этих стран.

«В 2016 году тогдашний вице-президент США Джо Байден приезжал и уговаривал европейские страны не строить «Северный поток — 2». Тогда даже европейские газеты писали, что нападение России на Европейский Союз может начаться с высадки десанта на шведский остров Готлиб под видом ремонтной бригады этого газопровода», — напоминает Игорь Юшков.

Вскоре после этого в Дании был принят закон о том, что газопроводы необходимо рассматривать не только с точки зрения экологического воздействия, но и с позиции национальной безопасности.

«Из-за экологического воздействия отказать сложно, потому что место укладки указывают сами датчане. Думаю, сейчас датский премьер старается обезопасить себя и на случай одобрения проекта газопровода, и на случай отказа. Если правительство выдаст разрешение — виноватой он выставит Германию, которая выступает за строительство. А если откажет — причину будет искать в давлении со стороны США», — рассуждает Игорь Юшков.

Одобрили строительство «Северного потока — 2» пока две страны — Германия и Финляндия. Ожидается получение одобрения от России. Формально Минприроды России еще не выдало разрешение на строительство.

Скорее всего, его оформят после инаугурации президента и назначения нового правительства, полагает Игорь Юшков. После этого для начала строительства «Северного потока — 2» нужно будет также получить разрешения Дании и Швеции.

«Само строительство большой сложности не представляет. Трубы можно укладывать сразу с двух берегов: со стороны Германии и России. Но сохранятся риски вмешательства США, хотя проект не попадает под американские санкции», — заявил Игорь Юшков.

Напомним, для планирования, строительства и эксплуатации газопровода создано акционерное общество Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг. Его учредителем является российское ПАО «Газпром», инвесторами — французская ENGIE, австрийская OMV, британо-голландская Royal Dutch Shell, немецки Uniper и Wintershall.

Проектная длина «Северного потока — 2» составит 1224 км, пропускная способность двух его ниток — 55 млрд м газа в год.