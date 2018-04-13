Киевский политолог: Европа впала в рабскую зависимость от США

Киев, 13 апреля. Киевские политологи и эксперты активно обсуждают возможное развитие ситуации вокруг САР и строят прогнозы, причем диапазон мнений колеблется от «Путин и Трамп договорятся» до «Третья мировая война неизбежна». Как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) киевский политолог, эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, президент Дональд Трамп сегодня вынужден «повышать ставки» в противостоянии с Россией, поскольку является заложником своих обязательств перед американским ВПК, боссы которого и привели его в Белый дом. Федеральное агентство новостей публикует монолог эксперта.

К счастью, градус накаленности ситуации в Сирии сегодня определяется не только позицией двух государств, России и Соединенных Штатов. Модель нынешнего существования человечества и лидеров ведущих государств такова, что они понимают всю непредсказуемость угроз в случае возникновения мощного вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. В конце концов, РФ и США — это два государства, имеющие самые передовые в мире вооруженные силы, а также обладающие самыми мощными ядерными триадами на Земле. И столкновение таких армий, скорее всего, уже не ограничится локальным конфликтом с десятком убитых или раненых.

Прямое столкновение двух передовых военных держав грозит закончиться катастрофой для всего человечества. Поэтому мне кажется, что воинственная риторика Трампа и представителей Кремля, выдвижение авианосной армады с американской базы «Норфолк» — все это больше похоже на «аварийный» инструментарий из ситуационной геополитики, нежели не реальную угрозу военного столкновения.

На мой взгляд, нынешняя эскалация конфликта в Сирии — абсолютно искусственная. Но она предопределялась всеми последними процессами во всемирной политике. Мне кажется, сама по себе ситуация вокруг Сирии должна послужить мировому сообществу своеобразным уроком. По ее итогам мировые лидеры должны понять, что без конструктивного диалога и дискуссии в общемировом масштабе ни одна из значительных проблем мира не может быть решена.

Конечно, Соединенные Штаты уже долгое время претендуют на роль «мирового жандарма» и периодически эту роль выполняют. Сама их идеология, к сожалению, строится на осознании абсолютного американского превосходства над остальными странами, а также на их праве управлять абсолютно всеми процессами в мире. А в случае, если что-то где-то пошло не так — беспардонно вмешиваться в них.

Все это привело и к тому, что абсолютно нормальные, всесторонне развитые страны Европы в последние десятилетия впали в какую-то рабскую зависимость от США. Англия, Британия, Франция и прочие европейские державы демонстрируют полную неспособность отстаивать свою точку зрения и не соглашаться с диктатом Вашингтона.

При этом нейтральную позицию заняли и страны самого Ближнего Востока вроде Саудовской Аравии, Израиля, Египта, Катара и прочих. При этом ни одной из этих стран совсем не хотелось бы, чтобы в непосредственной близости от их границ произошел крупный военный конфликт, который сейчас активно раздувает Вашингтон.

При этом очень настораживает то, что арсенал геополитических противостояний, который, казалось бы, ушел в прошлое в конце 20-го века, сегодня вновь возвращается. Причем в основном по инициативе Соединенных Штатов. Это объясняется во многом тем фактом, что Америка делает основную ставку в развитии своей экономики на военно-промышленный комплекс. Крупнейшие американские военные компании вроде Boeing или McDonnell Douglas получают миллиардные заказы на разработку новейшей военной техники, ее поставку Пентагону и т. д.

И агрессивная риторика Трампа, его стремление решать региональные проблемы и конфликты, направляя туда авианосные группировки, — как раз лишнее свидетельство того, что он был посажен в президентское кресло именно представителями американского ВПК.

Но я убежден в том, что те неписаные всемирные правила, которые определяют завтрашний день, не позволят ни Трампу, ни кому-либо другому развязать глобальный военный конфликт. В конце концов, американский ВПК всегда получал крупнейшие военные заказы от правительства, потом размещал военную технику в арсеналы, а потом в ситуациях, подобных сложившейся на Украине, кому-то их перепродавал и т. д. То есть, у генералов американского ВПК всегда находился разумный «противовес» в самих Соединенных Штатах. Поэтому и в данном случае я уверен, что до всемирного катаклизма нынешняя эскалация вокруг Сирии не дойдет, все останется на уровне угроз и открытой демонстрации военной силы.