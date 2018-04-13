Меню
Новости Сирии
Елисейский дворец сообщил о телефонном разговоре Макрона и Меркель по Сирии
Россия
Крымский мост опубликовал видео «дорожной живописи»
Следующая новость
Загрузка...

    Елисейский дворец сообщил о телефонном разговоре Макрона и Меркель по Сирии

    798

    Елисейский дворец сообщил о телефонном разговоре Макрона и Меркель по Сирии

    Париж, 13 апреля. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Заявление об этом распространил Елисейский дворец.

    В пресс-службе уточнили, что лидеры двух стран "выразили совместную озабоченность теми недопустимыми атаками, которые были совершены 7 апреля в Сирии", а также выразили озабоченность той опасностью, которую представляют собой нарушения положений о запрете использования химического оружия.

    Кроме того, в сообщении Елисейского дворца уточняется, что Макрон и Меркель «выразили сожалением тем, что деятельность СовБеза ООН оказалась блокирована в настоящее время в результате того, что его резолюции не выполняются».

    По завершении разговора Макрон и Меркель договорились оставаться в контакте по данным вопросам.

    Напомним, о том, что в сирийской Думе 7 апреля якобы применили химоружие сообщили оппозиционные правительству Сирии СМИ со ссылкой на данные ряда неправительственных организаций, в том числе «Белых касок».

    Эти сообщения МИД РФ назвал информационным вбросом, а В Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.

    9 апреля офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон обследовали город и не нашли там следов применения химического оружия.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Киевский политолог: Европа впала в рабскую зависимость от США

    Киевский политолог: Европа впала в рабскую зависимость от США

    14:31   13 Апреля 2018
    304
    Украина не выйдет из зоны свободной торговли СНГ — киевский эксперт

    Украина не выйдет из зоны свободной торговли СНГ — киевский эксперт

    14:24   13 Апреля 2018
    77
    «Это Англия или США»: высокая чистота яда, отравившего Скрипалей, указала на производителя

    «Это Англия или США»: высокая чистота яда, отравившего Скрипалей, указала на производителя

    14:17   13 Апреля 2018
    543
    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    11:37   13 Апреля 2018
    5173