Елисейский дворец сообщил о телефонном разговоре Макрона и Меркель по Сирии

Париж, 13 апреля. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Заявление об этом распространил Елисейский дворец.

В пресс-службе уточнили, что лидеры двух стран "выразили совместную озабоченность теми недопустимыми атаками, которые были совершены 7 апреля в Сирии", а также выразили озабоченность той опасностью, которую представляют собой нарушения положений о запрете использования химического оружия.

Кроме того, в сообщении Елисейского дворца уточняется, что Макрон и Меркель «выразили сожалением тем, что деятельность СовБеза ООН оказалась блокирована в настоящее время в результате того, что его резолюции не выполняются».

По завершении разговора Макрон и Меркель договорились оставаться в контакте по данным вопросам.

Напомним, о том, что в сирийской Думе 7 апреля якобы применили химоружие сообщили оппозиционные правительству Сирии СМИ со ссылкой на данные ряда неправительственных организаций, в том числе «Белых касок».

Эти сообщения МИД РФ назвал информационным вбросом, а В Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию.

9 апреля офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон обследовали город и не нашли там следов применения химического оружия.