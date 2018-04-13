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Радикалы напали на депутатов Рады у памятника Ватутину в Киеве
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    Радикалы напали на депутатов Рады у памятника Ватутину в Киеве

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    Радикалы напали на депутатов Рады у памятника Ватутину в Киеве

    Киев, 13 апреля. Украинские радикалы «С14» (внесена в международную базу террористических организаций) устроили драку возле памятника генералу Николаю Ватутину в Киеве, пишут украинские СМИ.

    Группа украинских парламентариев во главе с лидером фракции «Оппозиционного блока» в Раде Юрием Бойко попытались возложить цветы к памятнику Ватутина. Националисты сорвали памятное мероприятие в Мариинском парке Киева, напав на депутатов.

    «Когда к памятнику пытались прорваться нардеп от «Оппоблока» Юрий Бойко вместе со своими сторонниками, завязалась драка», — отмечает «Левый берег».

    Радикалы также разрисовали монумент  красной краской. Напомним, что это не первый акт вандализма в отношении памятника Ватутину, который произошел на Украине. Герой Советского Союза Ватутин погиб от рук националистов УПА1 (организация запрещена в России) в 1944 году.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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