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Политика
Лавров рассчитывает, что Запад не решится на авантюру в Сирии
Россия
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    Лавров рассчитывает, что Запад не решится на авантюру в Сирии

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    Лавров рассчитывает, что Запад не решится на авантюру в Сирии
    Москва, 13 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что Запад не решится на авантюру в Сирийской республике по ливийскому или иракскому сценарию.

    «Не приведи Господь, что-то опять авантюрное будет предпринято в Сирии по ливийскому или по иракскому опыту, — сказал российский министр на пресс-конференции в пятницу. — Сейчас, я надеюсь, на такую авантюру никто не отважится».

    Лавров также указал на то, что к новым волнам мигрантов в Европе могут привести даже незначительные эксцессы.

    Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что Россия открыта для контактов с США по ситуации в Сирии, на фоне обострения в САР совместное обсуждение ситуации необходимо. В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом отметил, что участие России необходимо для решения конфликта в Сирии.

    Автор: Тимур Румянцев
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