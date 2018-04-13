Лавров рассчитывает, что Запад не решится на авантюру в Сирии



Москва, 13 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что Запад не решится на авантюру в Сирийской республике по ливийскому или иракскому сценарию.

«Не приведи Господь, что-то опять авантюрное будет предпринято в Сирии по ливийскому или по иракскому опыту, — сказал российский министр на пресс-конференции в пятницу. — Сейчас, я надеюсь, на такую авантюру никто не отважится».

Лавров также указал на то, что к новым волнам мигрантов в Европе могут привести даже незначительные эксцессы.

Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что Россия открыта для контактов с США по ситуации в Сирии, на фоне обострения в САР совместное обсуждение ситуации необходимо. В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом отметил, что участие России необходимо для решения конфликта в Сирии.