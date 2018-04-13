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Двум сестрам, перевозившим партию опасного наркотика в Кузбассе, грозит до 15 лет тюрьмы
Россия
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    Двум сестрам, перевозившим партию опасного наркотика в Кузбассе, грозит до 15 лет тюрьмы

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    Двум сестрам, перевозившим партию опасного наркотика в Кузбассе, грозит до 15 лет тюрьмы

    Кемерово, 13 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали автомобиль на трассе Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, пассажиры которого перевозили один из самых опасных наркотиков.

    Две женщины в возрасте 52 и 55 лет, при домотре которых обнаружили четыре свёртка с наркотиком общей массой около 420 граммов, находились в задержанном сотрудниками МВД автомобиле на трассе в Кузбассе, передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе в ГУ МВД.

    «Задержанными оказались двоюродные сестры, обе ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом запрещённых веществ», — сообщили в ведомстве.

    Уголовное дело возбудили в отношении задержанных, если суд признает их виновными, то женщинам грозит до 15 лет лишения свободы.

    Автор: Алексей Громов
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