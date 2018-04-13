13 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Петербурге открылось 47-е заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ

В Государственной думе внесли законопроект об ответных мерах на антироссийские санкции Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин и руководители фракций внесли законопроект по ответным мерам на антироссийскую политику США. Парламентарии собираются обсудить законопроект на заседании Совета Госдумы, в котором также примут участие представителей всех фракций. Помимо этого документ разошлют в регионы, заслушают мнения экспертов и еще раз проработают с правительством России. Внеочередное заседание совета Госдумы, на котором рассмотрят проект данного закона, назначено на 16 апреля.

В Петербурге открылось 47-е заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ В Таврическом дворце Петербурга открылось 47-е заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Заседание началось с выступления спикера Совета федерации, председателя совета МПА Валентины Матвиенко. Она отчиталась о деятельности за 2017 год. И отметила, что ассамблея проделала серьезную, полезную, результативную работу за прошедший период. Затем с приветственным словом выступил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Он отметил, что Россию и страны СНГ объединяет не только общее прошлое, но и работа над «будущим наших стран и народов».

Строители Крымского моста наносят разметку на автодорожную часть переправы Строители Крымского моста начали наносить разметку на автодорожной части переправы через Керченский пролив. Это один из финальных этапов работ по обустройству дорожного полотна, который стартовал со стороны таманского берега. Разметка на Крымском мосту выполняется из материалов, обеспечивающих высокие стандарты безопасности и комфорта движения автомобилей в любое время суток. Она выполнена из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками.