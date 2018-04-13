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Герман Клименко: На блокировку Telegram может уйти неделя
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    Герман Клименко: На блокировку Telegram может уйти неделя

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    Герман Клименко: На блокировку Telegram может уйти неделя

    Москва, 13 апреля. На блокировку мессенджера Telegram на территории России может уйти неделя. Об этом Федеральному агентству новостей заявил советник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко.

    «Пример «Яндекса» и «ВКонтакте», заблокированных на Украине, показывает, что блокировку можно произвести достаточно быстро. Никаких технических сложностей не возникает. Насколько я помню, «Яндекс» и «ВКонтакте» банился до уровня 10-20% от оставшейся аудитории порядка недели. Но у нас оборудование помощнее, специалисты получше. Подробнее спрашивайте у провайдеров», — сказал Клименко ФАН.

    По мнению советника президента, руководству Telegram нужно «или выполнять решение, или уходить с рынка, не нужно больше никому позориться».

    «Роскомнадзор, на моей памяти, уже 2,5 года занимается этим вопросом, это достаточное время, чтобы принять решение обеим сторонам. Павел Дуров сам загнал себя в очень серьезную ситуацию, — уверен Клименко. — Для инвесторов это очень плохой сигнал, особенно если иметь в виду, что он недавно провел ICO и привлек, как говорили, 1,6 млрд долларов. Скорее всего, на него сейчас будет оказываться очень сильное давление, но я подозреваю, что Дуров будет упираться до конца».

    Герман Клименко: На блокировку Telegram может уйти неделя

    При этом Клименко считает, что будут люди, пробующие обходить блокировку различными способами.

    «Если люди нарушают правила дорожного движения, это не значит, что таких правил не должно быть. Вопрос заключается в том, насколько это будет масштабная история», — отметил советник президента.

    Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил немедленно заблокировать Telegram на всей территории Российской Федерации. Такое требование в иске РКН выдвинул, поскольку владельцы мессенджера отказались предоставить ФСБ ключи шифрования, чего требует от них закон.

    Юристы Telegram не присутствовали на слушании дела по указанию основателя мессенджера Павла Дурова. При этом они уже заявили о намерении обжаловать решение о блокировке.

    Автор: Арина Раевская; Ольга Завьялова
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