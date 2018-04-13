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Москва призывает Вашингтон не будоражить мир своими заявлениями об ударе в Сирии
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    Москва призывает Вашингтон не будоражить мир своими заявлениями об ударе в Сирии

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    Москва призывает Вашингтон не будоражить мир своими заявлениями об ударе в Сирии

    Москва, 13 апреля. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва предлагает Вашингтону не допустить взрывоопасной ситуации и не будоражить мировое сообщество заявлениями о возможном применении силы Сирии.

    Вместо этого, по его словам, США стоит сконцентрироваться на конструктивном сотрудничестве, поскольку именно это необходимо для установления истины о событиях в сирийском городе Дума, сообщает RT со ссылкой на «Интерфакс».

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что принятие решение по удару по САР Трамп поставил на паузу, уточнив, что глава государства изучает разведданные.

    По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, решение Трампа будет во многом зависеть от разговора с британским премьером Терезой Мэй и французским президентом Эммануэлем Макроном. Он убежден, что ситуация представляется в большей степени не военной, а политической, пишет ФБА «Экономика сегодня».

    Автор: Алексей Громов
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