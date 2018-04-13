Сирия: корреспондент ФАН запечатлел оружие «Джейш Аль-Ислам», переданное армии САР в Думе

Перед выходом из Думы боевики «Джейш Аль-Ислам» сдали все свое среднее и тяжелое оружие военнослужащим Сирийской арабской армии (САА). Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР прислал эксклюзивные фото- и видеоматериалы со склада правительственных сил, где теперь хранится изъятое у радикалов вооружение.

На записи и снимках нашего репортера можно увидеть винтовки FN FAL, являющиеся огнестрельным оружие сил НАТО, ручные пулеметы, противотанковые гранатометы, автоматы Калашникова в различных вариациях и многое другое. Передача вооружения сирийским солдатам являлась одним из условий вывода сил группировки «Джейш Аль-Ислам» из Восточной Гуты в провинцию Идлиб и на север Алеппо.

Официальный Дамаск решил предоставить радикалам такую возможность с целью как можно скорее прекратить военные действия на территории Сирии и вернуться к мирной жизни. Другим важным условием беспрепятственного выезда боевиков в другие регионы страны для возвращения к нормальной жизни было освобождение всех пленных, содержащихся в тюрьмах «Джейш Аль-Ислам». Данное требование также было выполнено.

Накануне Думу покинули последние отряды «Армии ислама», и город, как и вся Восточная Гута в целом, полностью перешли под контроль сирийской армии. Тем не менее группировка по-прежнему сохраняет территориальный анклав дальше на северо-востоке от столицы — в районе восточных склонов гор Каламун. В настоящее время стороны при помощи российского Центра по примирению уже ведут переговоры относительно возможного выхода радикалов из этого региона.