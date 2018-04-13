Мерзликин призвал быть добрее к «ребенку» Козловского

Москва, 13 апреля. Известный актер Андрей Мерзликин заступился за коллегу по цеху Данилу Козловского, чей режиссерский дебют ранее вызвал резкую критику российской общественности.

Отвечая на вопросы зрителей и журналистов после пресс-показа фильма «Танки», Мерзликин отметил, что людям нужно быть добрее друг к другу. Он также сравнил фильм «Тренер» с «ребенком» Козловского.

«Где проявления любви? Будьте теплее друг к другу. Что вы напали на Козловского? Человек старался, «ребенка» своего привез показать. Надо быть добрее», — сказал актер.

Напомним, Данила Козловский дебютировал в качестве сценариста и режиссера в фильме «Тренер». Появившийся в Сети трейлер картины россияне приняли отнюдь не восторженно, что сильно обидело Козловского. Он обвинил их в ненависти и хамстве.

В Совете федерации РФ, комментируя критику фильма и реакцию режиссера, отметили, что Россия как социум намного больше, чем интернет, и порекомендовали обеим сторонам реагировать спокойнее.