Жительница Новокузнецка задушила младенца подушками

Новокузнецк, 13 апреля. Кузбасский суд приговорил жительницу Новокузнецка, убившую новорождённого ребёнка, к наказанию в виде меры медицинского характера.

Как передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе СУ СК РФ по Кузбассу, 25-летняя женщина родила ребёнка в августе 2017 года. Молодая мать переживала из-за того, что сын слишком маленький, она не знала, как за ухаживать за ребенком. Однако муж женщины и ее родители поддерживали мать и заботились о новорожденном ребенке.

«Однако, оставшись с сыном наедине, женщина положила ребенка в кроватку и накрыла сверху тяжёлыми диванными подушками, а затем ушла в другую комнату, в результате чего новорождённый скончался от асфиксии».

Следствие инициировало проведение психолого-психиатрическая экспертизы, специалисты признали женщину опасность для себя и окружающих. Суд признал ее виновной в совершении преступления и приговорил задержанную к мерам медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.