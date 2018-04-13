Песков прокомментировал блокировку Telegram в России

Москва, 13 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать решение Таганского суда Москвы о блокировке Telegram на территории России, не раскрыл, какой теперь мессенджер будут использовать в Кремле.

«Пока не могу ответить, не знаю, посмотрим. Как только перестанет работать Telegram, перейдем на какой-то другой, сообщим вам», — сказал Песков.

При этом он уточнил, что выбор будет обусловлен рядом факторов.»Надо посмотреть, какой удобный, какой обеспечивает удобство, скорость и качество, соединяет весь набор услуг, тот и выберем», — пояснил он.

Как сообщалось ранее, предоставление доказательств вины руководства компании на сегодняшнем заседании заняло меньше получаса. Решение о блокировке озвучила судья Юлия Смолина.