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Песков прокомментировал блокировку Telegram в России
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    Песков прокомментировал блокировку Telegram в России

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    Песков прокомментировал блокировку Telegram в России

    Москва, 13 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать решение Таганского суда Москвы о блокировке Telegram на территории России, не раскрыл, какой теперь мессенджер будут использовать в Кремле.

    «Пока не могу ответить, не знаю, посмотрим. Как только перестанет работать Telegram, перейдем на какой-то другой, сообщим вам», — сказал Песков.

    При этом он уточнил, что выбор будет обусловлен рядом факторов.»Надо посмотреть, какой удобный, какой обеспечивает удобство, скорость и качество, соединяет весь набор услуг, тот и выберем», — пояснил он.

    Как сообщалось ранее, предоставление доказательств вины руководства компании на сегодняшнем заседании заняло меньше получаса. Решение о блокировке озвучила судья Юлия Смолина.

    Автор: Алексей Громов
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