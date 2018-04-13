Сирия: когда и по каким целям ударят американские «томагавки» — анализ военного эксперта

США рассматривают в качестве целей для ударов в Сирии серию из восьми объектов, названия которых не сообщаются, информирует американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник. В списке потенциальных целей фигурируют два военных аэродрома, а также объекты, якобы имеющее отношение к производству химического оружия. Среди возможных целей для удара эксперты называют в том числе аэродром в городе Думейр в провинции Дамаск. Дело в том, что международный сайт расследований Bellingcat на основании неких «открытых данных» (ранее неоднократно опровергнутых) утверждает, что якобы именно с этого аэродрома вылетел вертолет Ми-8 с газовым баллоном с хлором, который, по версии «расследователей», взорвался в городе Дума вечером 7 апреля.

По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, сложившаяся ситуация неопределенности — когда никто не знает, в какое время и по каким объектам ударят американские «томагавки», очень нравится главному виновнику кризиса — президенту США Дональду Трампу.

«Президент США своими записями в Twitter уже показал «принципиальный» подход к сирийской проблеме, — иронически отметил Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — В последние два дня Трамп озвучивает диаметрально противоположные суждения. То он говорит о готовности запустить «умные» ракеты, то вспоминает о необходимости разоружения, затем подтверждает, что удар будет нанесен в ближайшее время…, а может, и не в ближайшее время, и т.д. Похоже, Трампу понравилось быть в фокусе внимания мировой общественности. Весь мир боится, миролюбивая его часть уговаривает Трампа, что в ударе нет никакой необходимости, а ему самому, похоже, все это очень нравится. А тем временем США концентрируют у берегов Сирии бронированный подводно-надводный кулак из группы кораблей шестого американского флота, создавая серьезный дисбаланс сил на Ближнем Востоке».

По словам военного эксперта, Дональд Трамп пытается создать этот дисбаланс исключительно в пользу Соединенных Штатов.

«Первоначально в Сирии было около двух тысяч американских военнослужащих, а теперь Трамп создает там мощный кулак, который в состоянии «разрядиться» в любую точку сирийской территории, — отметил Кошкин. — И эта ситуация американского президента явно удовлетворяет».

Именно поэтому и появляются постоянно различные вбросы об «объектах», по которым якобы вот-вот будет нанесен удар, отметил собеседник ФАН.

«Теперь непроверенные источники постоянно будут «вычислять» некие «точки», по которым якобы будут нанесены удары «Томагавками» с кораблей ВМС Соединенных Штатов, — отметил Кошкин. — Это, конечно, вызывает напряжение не только у официального Дамаска — это резко повышает напряженность и на Ближнем Востоке, и во всем мире. Но я думаю, что, когда декларируют точки, по которым будут нанесены удары, то, скорее всего, именно по этим объектам удары не будут нанесены. Удар буден нанесен внезапно и, скорее всего, по точкам, которые нигде не оговаривались».

Это же касается и различных вбросов по поводу населенного пункта, с аэродрома которого якобы вылетел «вертолет с хлором», отметил военный эксперт.