Это вопрос уважения Европы к своим законам: аналитик разъяснил позицию Дании по «Северному потоку — 2»

Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен признал, что Копенгаген не сможет воспрепятствовать строительству российско-европейского проекта «Северный поток — 2». По его словам, Дания сможет лишь замедлить строительство газопровода, если откажется выдавать разрешение на его прокладку через свои воды.

«У нас нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить осуществление этого проекта, однако есть возможности для того, чтобы его замедлить, поскольку мы можем помешать прокладке труб у острова Борнхольм», — сказал политик.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что позитивно оценивает заявление Расмуссена.

«Оно означает, что иногда европейские страны все же вспоминают про существование международного права. Европа все время предъявляет России претензии, что отечественная сторона игнорирует нормы международных законов, но при этом зачастую сама их игнорируют», — отмечает аналитик.

Что касается самой ситуации с выдачей разрешения на строительство Данией, с точки зрения буквы закона она выглядит, мягко говоря, странно.

«Nord Stream — 2» подал заявку в датские органы регулирования по всем существовавшим тогда правилам. И как только заявка поступила, Дания принялась менять действующую нормативную базу, хотя один из фундаментальных признаков европейского права гласит, что закон не имеет обратной силы. То есть, согласно законам Дании и самой философии европейского права, Дания не имела права изменять правила выдачи заявки после того, как она была принята и процедура началась. Но они это сделали», — отмечает Константин Симонов.

Постоянные обвинения со стороны Европы в адрес России, о том что якобы РФ пытается политизировать отрасль энергетики, звучат малоубедительно, учитывая тот факт, что Дания сама приняла закон, который разрешает ей отказывать в строительстве объекта по политическим мотивам без всяких разъяснений.

«Основная интрига заключается в том, что газопровод должен пройти рядом с датским островом Борнхольм. И если Дания не даст разрешения на прокладку «Северного потока—2» в своих территориальных водах, то, согласно конвенции ООН по морскому праву 1982 года, Дания не может запретить строительство газопровода в свободной экономической зоне», — напомнил аналитик.

Газопровод является транспортным средством, а прохождение транспорта в свободной экономической зоне регулируется именно вышеуказанным документом. Дания является подписантом конвенции, которой регулируется судоходство.

«Отказ Дании в прокладке газопровода не может повлечь за собой отказ в строительстве «Северного потока—2» в свободной экономической зоне. Что это означает? Это означает, что в крайнем случае придется менять маршрут прокладки объекта. Да, это чуть удлинит фазу строительства, приведет к потере времени и сделает проект немного дороже, но не поставит крест на самом «Северном потоке — 2», — уверен директор Фонда национальной энергетической безопасности.

То есть, заявление Дании свидетельствует о том, что власти понимают их реальные шансы помешать строительству.

«Вопрос реализации «Северного потока—2» — это вопрос уважения европейского права, уважает Дания и Европа его или нет. Достаточно вспомнить заявление Брюсселя о том, что морская труба должна согласовываться именно с ним. Да на каком это основании? Это нигде не прописано в европейском законодательстве. Почему Брюссель на ходу придумывает правовые нормы, которых не существует?» — указывает Константин Симонов.

Он также напомнил о том, что Польша тоже повела себя очень странно: она запретила пяти европейским компаниям быть акционерами «Северного потока — 2». Формальная юридическая зацепка в том случае существовала, но с точки зрения именно судебного решения оно было максимально странным.

«Согласно польскому законодательству, если компания работает на территории Польши, она должна согласовывать любой проект, даже тот, который будет реализован в другом государстве, с польским антимонопольным органом. И Польша аннулировала возможность для этих компаний быть акционерами «Северного потока — 2». Возникает логичный вопрос: какое отношение этот проект имеет к польскому рынку? Он вообще никоим образом не касается Польши», — говорит эксперт.

В заключение он еще раз напомнил, что строительство «Северного потока — 2» — это вопрос уважения Европы к собственным законам.