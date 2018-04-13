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Турчинову померещились «тысячи российских танков и БМП» у границ Украины
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    Турчинову померещились «тысячи российских танков и БМП» у границ Украины

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    Турчинову померещились «тысячи российских танков и БМП» у границ Украины

    Киев, 13 апреля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украину якобы окружают «тысячи российских танков и БМП», которые находятся у границ страны.

    Турчинов во время 11-го форума по безопасности в Киеве сделал неожиданное заявление. Как оказалось, у северных границ Украины якобы находятся «российская военная техника и войска».

    «Это войска, которые готовы к масштабному применению, — объявил Турчинов, — к ведению масштабной континентальной войны».

    По данным Турчинова, которые не были представлены ни единым доказательством, там находятся около «260 тысяч российских военнослужащих, 3,5 тысяч танков, 11 тысяч бронированных машин, около 4 тысяч артиллерийских систем, свыше 1000 реактивных систем залпового огня». По его мнению, столько военной техники Россия якобы готова отправить на Украину. Он утверждает, что все они развернуты к украинской границе.

    «Развернулись для ведения боевых действий в любую минуту», — продолжил фантазию Турчинов.

    Украинские власти регулярно выступают с самыми любопытными заявлениями, которые посвящены так называемой «российской агрессии» на Украине. Однако за годы этих обвинений Киев не смог предоставить ни единого доказательства. Российская сторона отвергает эти голословные обвинения, напоминая, что лишь выступает посредником на мирных переговорах в Минске по Донбассу.

    Турчинову померещились «тысячи российских танков и БМП» у границ Украины

    Автор: Катерина Тимошенская
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