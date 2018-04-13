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МИД ФРГ призвал Запад усилить давление на Россию и действовать единым фронтом
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    МИД ФРГ призвал Запад усилить давление на Россию и действовать единым фронтом

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    МИД ФРГ призвал Запад усилить давление на Россию и действовать единым фронтом

    Берлин, 13 апреля. Западные страны должны усилить давление на Россию в ситуации вокруг предполагаемой химатаки в Сирии и действовать единым фронтом. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас.

    Министр иностранных дел Германии Хайко Маас находится с визитом в Брюсселе. Ранее он встретился с главой ЕК Жан-Клодом Юнкером. 

    «Важно, чтобы западное сообщество действовало единым фронтом и повысило давление на Россию», — сказал Маас.

    При этом он подчеркнул необходимость сохранять диалог с Россией. Глава дипломатии ФРГ считает, что только вместе с РФ можно урегулировать конфликт в Сирии.

    Президент США Дональд Трамп 9 апреля объявил о намерении принять меры из-за предполагаемой химатаки в сирийской Думе. Москва предупредила американские власти о возможных последствиях, если при ударах США в САР пострадают российские военные. 

    Ранее в Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» устроили постановочную «химатаку» в Восточной Гуте. В МИД РФ считают, что Запад хочет использовать провокации, чтобы оправдать удар по правительственным силам САР.

    Автор: Ирина Селезнева
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