МИД ФРГ призвал Запад усилить давление на Россию и действовать единым фронтом

Берлин, 13 апреля. Западные страны должны усилить давление на Россию в ситуации вокруг предполагаемой химатаки в Сирии и действовать единым фронтом. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас находится с визитом в Брюсселе. Ранее он встретился с главой ЕК Жан-Клодом Юнкером.

«Важно, чтобы западное сообщество действовало единым фронтом и повысило давление на Россию», — сказал Маас.

При этом он подчеркнул необходимость сохранять диалог с Россией. Глава дипломатии ФРГ считает, что только вместе с РФ можно урегулировать конфликт в Сирии.

Президент США Дональд Трамп 9 апреля объявил о намерении принять меры из-за предполагаемой химатаки в сирийской Думе. Москва предупредила американские власти о возможных последствиях, если при ударах США в САР пострадают российские военные.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» устроили постановочную «химатаку» в Восточной Гуте. В МИД РФ считают, что Запад хочет использовать провокации, чтобы оправдать удар по правительственным силам САР.