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МИД РФ после блокировки Telegram предложил узнавать свои новости в Viber
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    МИД РФ после блокировки Telegram предложил узнавать свои новости в Viber

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    МИД РФ после блокировки Telegram предложил узнавать свои новости в Viber

    Москва, 13 апреля. МИД РФ после решения суда о блокировке Telegram предложил узнавать новости министерства в Viber.

    «Дорогие подписчики, новости МИД вы можете узнавать в нашем сообществе в Viber», — говорится в сообщении в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

    Кроме того, в МИД РФ напомнили и об официальных аккаунтах в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», Twitter и Instagram.

    Как сообщалось ранее, решение заблокировать мессенджер Telegram на территории России вынес сегодня Таганский суд Москвы. При это суд разрешил Роскомнадзору заблокировать его немедленно без решения по апелляционной жалобе. В ведомстве сообщили, что блокировку произведут после того, как получат решение суда.

    Юристы Telegram заявили, что намерены обжаловать блокировку и «не пойдут ни на какие уступки».

    Автор: Алексей Громов
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