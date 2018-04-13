МИД РФ после блокировки Telegram предложил узнавать свои новости в Viber

Москва, 13 апреля. МИД РФ после решения суда о блокировке Telegram предложил узнавать новости министерства в Viber.

«Дорогие подписчики, новости МИД вы можете узнавать в нашем сообществе в Viber», — говорится в сообщении в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в МИД РФ напомнили и об официальных аккаунтах в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», Twitter и Instagram.

Как сообщалось ранее, решение заблокировать мессенджер Telegram на территории России вынес сегодня Таганский суд Москвы. При это суд разрешил Роскомнадзору заблокировать его немедленно без решения по апелляционной жалобе. В ведомстве сообщили, что блокировку произведут после того, как получат решение суда.

Юристы Telegram заявили, что намерены обжаловать блокировку и «не пойдут ни на какие уступки».