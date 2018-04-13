Киев вернул Донбасс в 2014 год. Колонка Владимира Лактюшина

Резкое обострение российско-американских отношений в Киеве, судя по всему, приняли как манну небесную. Наконец-то, западные хозяева, «вашингтонский обком» перестанет обуздывать их людоедские планы! Теперь можно все!

Утром 11 апреля, сразу после известий о выходе из США к Сирии авианосной ударной группы, возобновились — в интенсивности, близкой к 2014-2015 годам — обстрелы Донецка из крупнокалиберной артиллерии (как выяснилось, Киев вопреки всем минским договоренностям никуда ее не отвел).

Днем ранее на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Петр Порошенко заявил, что Украина присоединится к введенным 6 апреля США санкциям против крупных российских бизнесменов: «Санкции против российских олигархов обязательно будут введены. И будут гармонизированы с США». В официальном аккаунте в Twitter Порошенко сообщил, что дал соответствующее поручение главе Совета национальной безопасности Украины Александру Турчинову.

Характерно, что первые требования о такого рода действиях 9 апреля озвучили известные представители украинского политикума, еще с АТО близкие к Турчинову и его коллегам по «Народному фронту», всегда имевшему реноме проамериканской «партии ястребов».

«Проявит ли Украина солидарность с США в деле защиты национальных интересов, и будет ли арестовано имущество Дерипаски на Украине – Николаевский глиноземный завод, который за гроши был «приватизирован» при президенте Кучме и работает сейчас в составе «Русала»?.. Пора проявить характер, выбросить дерипасок и прочую российскую агентуру из Украины и тем самым поддержать наших союзников — США — в борьбе с российскими олигархами», – написал в Facebook главный редактор интернет-издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

Как видим, первично тут «поддержать США», а не «российских олигархов», и дело отнюдь не в Дерипаске и борьбе с олигархами. Просто в Киеве поняли, что появилась прекрасная возможность «отжать» чужое имущество. А люди, рейдерски захватившие в 2014 году целую страну (только бойцов для захвата руководящих зданий потребовались не десятки, а тысячи, и силовое «отжатие» юридически оформило не собрание акционеров, а Верховная рада), до сих пор мыслят как бандиты среднего пошиба.

«За словами президента должны следовать действия. В Украине нет государственной политики в отношении российского бизнеса, который работает на территории Украины и платит налоги в России… Президент должен не только говорить на пресс-конференциях, а предложить Верховной раде программу действий по ликвидации присутствия российского бизнеса на территории Украины», — призвал 10 апреля в телеэфире советник главы МВД, депутат Верховной рады от «Народного фронта» Антон Геращенко.

В свое время, как вспоминают участники так называемой АТО, Бутусов и Геращенко часто соседствовали на штабных совещаниях, посвященных, например, броску добровольческих батальонов на Иловайск (дальше националисты обещали тогда «идти до Москвы»). Сейчас бок-о-бок работают на информационном фронте, требуя «отжать» российский бизнес на Украине. Благо, потом его наверняка смогут задешево купить те же американцы или немцы.

Отдельно поясню — я не защищаю Дерипаску или кого-либо еще. Отнюдь. Просто не стоит обольщаться – если бы речь шла об имуществе на Украине идеального условного бизнесмена Иванова, или акционерного общества в собственности мелких пайщиков, или государственного предприятия с «красным директором», стали бы «отжимать» все равно. Потому что это российское и потому что это доступно Киеву и ее карманным боевикам.

При этом националисты со времен Майдана отлично усвоили, что можно эффективно дурить русским голову, если использовать универсальные мантры вроде «мы боремся с полицейским беспределом» (и потом легализовали в рядах МВД головорезов из добровольческих батальонов, которые избивают на улицах пенсионеров с красными флагами), «мы против олигархата» (так против, что после победы Майдана олигарх Коломойский получил в управление Днепропетровскую область, олигарх Тука — Донецкую область, а олигарх Порошенко вообще всю Украину) и так далее. Этого позволять нельзя.