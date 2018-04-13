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Ледоход начался на Томи в Кемерово
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    Ледоход начался на Томи в Кемерово

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    Ледоход начался на Томи в Кемерово

    Кемерово, 13 апреля. Ледоход сегодня продолжится в Кемерово, вчера она начался в Крапивинском районе на Томи.

    Как передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в информационно-диспетчерском центре, начавшийся в Крапивинском районе на Томи ледоход продолжится в пятницу, 13 апреля, в столице Кузбасса.

    Кроме этого, специалисты прогнозируют начало ледохода на оставшихся притоках Томи на юге: Кондома (посёлок Кондома), Мрас-Су (посёлок Усть-Кабырза), Уса (Междуреченск), в Поломошном Яшкинского районе.

    Синоптики отмечают, что текущей весной ледоход будет ненастоящим. В 2017 году из-за резкого сильного потепления Томь вскрылась за один день на всём своём протяжении от Новокузнецка до Юрги. В свою очередь, самый ранний ледоход на реке наблюдался 1 апреля 2016 года, а поздний — 8 мая 1936 года.

    Автор: Алексей Громов
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