Ледоход начался на Томи в Кемерово

Кемерово, 13 апреля. Ледоход сегодня продолжится в Кемерово, вчера она начался в Крапивинском районе на Томи.

Как передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в информационно-диспетчерском центре, начавшийся в Крапивинском районе на Томи ледоход продолжится в пятницу, 13 апреля, в столице Кузбасса.

Кроме этого, специалисты прогнозируют начало ледохода на оставшихся притоках Томи на юге: Кондома (посёлок Кондома), Мрас-Су (посёлок Усть-Кабырза), Уса (Междуреченск), в Поломошном Яшкинского районе.

Синоптики отмечают, что текущей весной ледоход будет ненастоящим. В 2017 году из-за резкого сильного потепления Томь вскрылась за один день на всём своём протяжении от Новокузнецка до Юрги. В свою очередь, самый ранний ледоход на реке наблюдался 1 апреля 2016 года, а поздний — 8 мая 1936 года.