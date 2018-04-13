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Савченко предупредила, что расценит принудительное кормление в СИЗО как пытки
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    Савченко предупредила, что расценит принудительное кормление в СИЗО как пытки

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    Савченко предупредила, что расценит принудительное кормление в СИЗО как пытки

    Киев, 13 апреля. Депутат украинской Рады Надежда Савченко объявила, что расценит попытки принудительного кормления в следственном изоляторе как пытки и унижение человеческого достоинства.

    Заявление бывшей украинской военнослужащей, а ныне опального политика следователям передал адвокат Савченко Дмитрий Бугай.

    «В случае, если к ней будет применена процедура принудительного кормления, она будет расценивать это как пытки и унижение человеческого достоинства», — сказал Бугай. 

    Адвокат рассказал и о том, как чувствует себя народный депутат. По его словам, «Савченко похудела, но выглядит нормально», при этом ее регулярно осматривают врачи.

    Напомним, в марте парламент Украины лишил Савченко депутатского иммунитета после того, как об этом ходатайствовал генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, Савченко готовила теракт в здании Верховной рады. В результате депутата заключили под стражу до конца мая. Бывшая военнослужащая ВСУ, имеющая опыт пребывания в пенитенциарных учреждениях, объявила голодовку.     

    Автор: Федор Веснин
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