Савченко предупредила, что расценит принудительное кормление в СИЗО как пытки

Киев, 13 апреля. Депутат украинской Рады Надежда Савченко объявила, что расценит попытки принудительного кормления в следственном изоляторе как пытки и унижение человеческого достоинства.

Заявление бывшей украинской военнослужащей, а ныне опального политика следователям передал адвокат Савченко Дмитрий Бугай.

«В случае, если к ней будет применена процедура принудительного кормления, она будет расценивать это как пытки и унижение человеческого достоинства», — сказал Бугай.

Адвокат рассказал и о том, как чувствует себя народный депутат. По его словам, «Савченко похудела, но выглядит нормально», при этом ее регулярно осматривают врачи.

Напомним, в марте парламент Украины лишил Савченко депутатского иммунитета после того, как об этом ходатайствовал генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, Савченко готовила теракт в здании Верховной рады. В результате депутата заключили под стражу до конца мая. Бывшая военнослужащая ВСУ, имеющая опыт пребывания в пенитенциарных учреждениях, объявила голодовку.