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Юристы Telegram планируют обжаловать решение суда о блокировке мессенджера
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    Юристы Telegram планируют обжаловать решение суда о блокировке мессенджера

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    Юристы Telegram планируют обжаловать решение суда о блокировке мессенджера

    Москва, 13 апреля. Юристы Telegram намерены обжаловать решение суда о блокировке мессенджера. Об этом заявил сегодня представитель правозащитной организации «Агора» Дмитрий Колбасин.

    «Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его и, конечно, адвокаты планируют его обжаловать», — сообщили он.

    Представляющий интересы Telegram Павел Чиков подчеркнул, что мессенджер не намерен идти ни на какие уступки.

    Как сообщалось ранее, сегодня Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать мессенждер в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Судья Юлия Смолина пояснила, что доступ к Telegram будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ.

    Автор: Алексей Громов
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