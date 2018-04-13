Юристы Telegram планируют обжаловать решение суда о блокировке мессенджера

Москва, 13 апреля. Юристы Telegram намерены обжаловать решение суда о блокировке мессенджера. Об этом заявил сегодня представитель правозащитной организации «Агора» Дмитрий Колбасин.

«Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его и, конечно, адвокаты планируют его обжаловать», — сообщили он.

Представляющий интересы Telegram Павел Чиков подчеркнул, что мессенджер не намерен идти ни на какие уступки.

Как сообщалось ранее, сегодня Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать мессенждер в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Судья Юлия Смолина пояснила, что доступ к Telegram будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ.