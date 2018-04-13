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Кадыров предложил продлить полномочия президента России
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    Кадыров предложил продлить полномочия президента России

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    Кадыров предложил продлить полномочия президента России

    Москва, 13 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил продлить полномочия президента России больше, чем на два срока, поскольку альтернативы действующему главе государства Владимиру Путину нет.

    «Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Есть президент Путин и все! <…> У нас есть достойные люди, но если мы хотим лучшего, то лучше Путина сейчас просто нет», — подчеркнул он в интервью агентству «Интерфакс».

    Кадыров предложил продлить полномочия президента России

    Кадыров отметил, что Германия и Китай уже разрешили проблему сроков пребывания лидера у власти, продлив их, и задался вопросом, почему Россия не может последовать их примеру.

    «Конституцию кто принимает? Народ! Если в интересах народа нужно, почему мы не можем внести изменения?» — сказал он.

    Напомним, выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин уверенно одержал на них победу, набрав 76,69% голосов избирателей. Таким образом, он был избран на второй срок.

    Автор: Василий Котов
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