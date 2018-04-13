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Посол ЕС вернулся в Москву после консультаций по «делу Скрипаля»
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    Посол ЕС вернулся в Москву после консультаций по «делу Скрипаля»

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    Посол ЕС вернулся в Москву после консультаций по «делу Скрипаля»

    Москва, 13 апреля. Европейский посол в РФ Маркус Эдедер вернулся в Москву после консультаций в Брюсселе, сообщила пресс-секретарь дипмиссии ЕС в России Луца Кадар. 

    В конце марта Маркус Эдерер был отозван Брюсселем для консультаций по делу делу Скрипаля. По словам пресс-секретарь дипмиссии ЕС, европейский посол вернулся в Москву, пишет РИА Новости.

    Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали в инциденте в Солсбери. Как утверждает Лондон, они были отравлены нейро-паралитическим веществом. Британские власти обвиняют РФ в причастности к инциденту. В Москве отвергают все обвинения и требуют предоставить доказательства.

    В обнародованном накануне докладе ОЗХО не упоминается ни формула, ни название вещества «Новичок», которым, по заверениям Лондона, были отравлены Скрипали. Россия настаивает на объективном расследовании и доступе к материалам.

    Автор: Ирина Селезнева
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