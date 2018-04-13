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Глава МИД Нидерландов перед встречей с Лавровым пробежался вокруг Кремля
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    Глава МИД Нидерландов перед встречей с Лавровым пробежался вокруг Кремля

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    Глава МИД Нидерландов перед встречей с Лавровым пробежался вокруг Кремля

    Москва, 13 апреля. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, готовясь ко встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, совершил утреннюю пробежку вокруг Кремля.

    «Очень хорошо сейчас быть в Москве. Мне с утра удалось насладиться прекрасным городом во время моей утренней пробежки вокруг Кремля», — начал общение с Лавровым Блок. 

    Впрочем, глава голландского дипломатического ведомства уточнил, что как следует насладиться красотами Москвы у него не получится, так как предстоит «важная беседа».

    Отметим, ожидается, что Лавров и Блок обсудят двусторонние отношения Москвы и Амстердама, а также международную повестку. 

    Автор: Федор Веснин
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