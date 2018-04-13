Глава МИД Нидерландов перед встречей с Лавровым пробежался вокруг Кремля

Москва, 13 апреля. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, готовясь ко встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, совершил утреннюю пробежку вокруг Кремля.

«Очень хорошо сейчас быть в Москве. Мне с утра удалось насладиться прекрасным городом во время моей утренней пробежки вокруг Кремля», — начал общение с Лавровым Блок.

Впрочем, глава голландского дипломатического ведомства уточнил, что как следует насладиться красотами Москвы у него не получится, так как предстоит «важная беседа».

Отметим, ожидается, что Лавров и Блок обсудят двусторонние отношения Москвы и Амстердама, а также международную повестку.