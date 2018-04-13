«У нас своя гордость»: Аваков потребовал отказаться от сделок с фирмами, участвующими в «Северном потоке»

Киев, 13 апреля. Украина должна отказаться от сотрудничества с компаниями, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2», заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время Киевского форума по безопасности.

В Киеве предложили отказаться от сделок с компаниями, которые участвуют в проекте по строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Очень важны декларации от наших партнеров, — заметил Аваков, — но важнее конкретные шаги…»

Украинский министр привел в пример французскую фирму Engie, которая строит гигантскую электростанцию в Чернобыльской зоне. Он отметил, что этот проект выгоден для Украины, однако есть один важный момент: Engie «совсем чуть-чуть, на малую долю, участвуют в проекте «Северный поток».