«У нас своя гордость»: Аваков потребовал отказаться от сделок с фирмами, участвующими в «Северном потоке»
Киев, 13 апреля. Украина должна отказаться от сотрудничества с компаниями, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2», заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время Киевского форума по безопасности.
В Киеве предложили отказаться от сделок с компаниями, которые участвуют в проекте по строительству газопровода «Северный поток — 2».
«Очень важны декларации от наших партнеров, — заметил Аваков, — но важнее конкретные шаги…»
Украинский министр привел в пример французскую фирму Engie, которая строит гигантскую электростанцию в Чернобыльской зоне. Он отметил, что этот проект выгоден для Украины, однако есть один важный момент: Engie «совсем чуть-чуть, на малую долю, участвуют в проекте «Северный поток».
«Нам не важно, чуть-чуть или нет, — объявил Аваков, — такая компания не может работать с Украиной, и это касается всех компаний, у нас своя гордость и свои принципы».