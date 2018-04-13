Самодурство Дурова: эксперт прокомментировал блокировку Telegram Роскомнадзором

На территории Российской Федерации доступ к сервису Telegram заблокирован, об этом решении заявила судья Юлия Смолина. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Суд также удовлетворил ходатайство РКН о немедленной блокировке мессенджера. Отныне регулятор должен направить решение суда операторам связи с указанием о необходимости принятия мер по ограничению доступа к сервису. В реестр заблокированных страниц могут быть внесены доменные имена telegram.org, web.telegram.org, t.me и IP-адреса серверов Telegram.

Дуров уперся

Основатель Telegram Павел Дуров рекомендовал своим юристам не участвовать в судебном процессе по иску РКН к Telegram. Об этом 12 апреля руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил в своем официальном Telegram-канале. Эта организация представляет интересы мессенджера на территории Российской Федерации.

«Подобный стиль ведения дел»

Аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что тех, кто знаком с прошлой деятельностью Павла Дурова, кто знаком с информацией об его прежних экстравагантностях, будь то в бытность совладельцем социальной сети «ВКонтакте», будь то в момент смены собственников этой социальной сети и продажи Дуровым своего пакета акций, подобный стиль ведения дел не удивляет.

«Самодурство Дурова, даже в ущерб собственным интересам, даже в ущерб миллионам пользователей, даже в ущерб интересам развития своего бизнеса, в полной мере проявлялось уже тогда. Так что ничего нового для тех, «кто в теме». Понятно, что в подобной ситуации блокировка принадлежащего Павлу Дурову ресурса была все более и более реальной. Аппеляция к общественному мнению, прежде всего, зарубежному, ради чего и принято решение о неучастии адвокатов Дурова в судебном заседании, может помочь политэмигранту Дурову укорениться в западной элите, но никак не пойдет на пользу пользователям Telegram на территории Российской Федерации. Вся эта история — на самом деле, проба сил. Кто сильнее — нормы законодательства либо давление со стороны влиятельных друзей и ходатаев за Павла Дурова, что в нашей стране, что за рубежом», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, убедившись на практике, что никакое давление на чиновников Роскомнадзора никак не действует, гражданин Дуров пошел ва-банк. Он уже не надеялся на успех в суде и создавал информационный фон для последующих попыток оспорить свой проигрыш в суде в международных судебных инстанциях, например, в ЕСПЧ.