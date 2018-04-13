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Решение конфликта в Сирии невозможно без России — Юнкер
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    Решение конфликта в Сирии невозможно без России — Юнкер

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    Решение конфликта в Сирии невозможно без России — Юнкер

    Брюссель, 13 апреля. Участие России необходимо для решения конфликта в Сирии, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

    Европейские власти сохраняют контакты с Россией, чтобы продолжить работу по урегулированию кризиса в Сирии. С такой позицией выступил глава ЕК Жан-Клод Юнкер. Об этом он заявил после переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Европейский политик признал, что решение конфликта в САР невозможно без участия России.

    «Для решения конфликта в Сирии необходима Россия, поэтому ЕС сохраняет окно для консультаций с Россией», — сказал Юнкер.

    Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель исключила участие Германии в военной операции в Сирии. При этом глава немецкого правительства добавила, что Берлин следит за развитием ситуации. 

    Автор: Ирина Селезнева
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