Решение конфликта в Сирии невозможно без России — Юнкер





Брюссель, 13 апреля. Участие России необходимо для решения конфликта в Сирии, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Европейские власти сохраняют контакты с Россией, чтобы продолжить работу по урегулированию кризиса в Сирии. С такой позицией выступил глава ЕК Жан-Клод Юнкер. Об этом он заявил после переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Европейский политик признал, что решение конфликта в САР невозможно без участия России.

«Для решения конфликта в Сирии необходима Россия, поэтому ЕС сохраняет окно для консультаций с Россией», — сказал Юнкер.

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель исключила участие Германии в военной операции в Сирии. При этом глава немецкого правительства добавила, что Берлин следит за развитием ситуации.