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На Украине страны ЕС обвинили в сотрудничестве с РФ «в обход санкций»
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    На Украине страны ЕС обвинили в сотрудничестве с РФ «в обход санкций»

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    На Украине страны ЕС обвинили в сотрудничестве с РФ «в обход санкций»

    Киев, 13 апреля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил страны Евросоюза в сотрудничестве с Россией «в обход санкций». Об этом он заявил, выступая на Киевском форуме по безопасности.

    Он заявил, что мощные бизнес-структуры украинских партнеров в ЕС обходными путями, несмотря на антироссийские санкции, продолжают работать с РФ в военно-технической сфере и якобы обеспечивают Россию тактической военной техникой.

    В частности, по словам Турчинова, РФ якобы получает от западных партнеров технологии в сфере космоса и использует их в «военно-космических силах». В таком сотрудничестве секретарь СНБО Украины «уличил» Германию и Францию. При этом Нидерланды он обвинил в некой помощи Москве в строительстве Крымского моста через Керченский пролив.

    «Таких примеров мы можем привести достаточно много», — отметил Турчинов.

    Напомним, новые антироссийские санкции США ввели против России на прошлой неделе. В «черный список» попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев вслед за Вашингтоном введет аналогичные санкции против Москвы.

    Автор: Василий Котов
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