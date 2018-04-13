На Украине страны ЕС обвинили в сотрудничестве с РФ «в обход санкций»

Киев, 13 апреля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил страны Евросоюза в сотрудничестве с Россией «в обход санкций». Об этом он заявил, выступая на Киевском форуме по безопасности.

Он заявил, что мощные бизнес-структуры украинских партнеров в ЕС обходными путями, несмотря на антироссийские санкции, продолжают работать с РФ в военно-технической сфере и якобы обеспечивают Россию тактической военной техникой.

В частности, по словам Турчинова, РФ якобы получает от западных партнеров технологии в сфере космоса и использует их в «военно-космических силах». В таком сотрудничестве секретарь СНБО Украины «уличил» Германию и Францию. При этом Нидерланды он обвинил в некой помощи Москве в строительстве Крымского моста через Керченский пролив.

«Таких примеров мы можем привести достаточно много», — отметил Турчинов.

Напомним, новые антироссийские санкции США ввели против России на прошлой неделе. В «черный список» попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев вслед за Вашингтоном введет аналогичные санкции против Москвы.