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Археологи нашли общих родственников жителей Древнего Египта и европейцев
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    Археологи нашли общих родственников жителей Древнего Египта и европейцев

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    Археологи нашли общих родственников жителей Древнего Египта и европейцев

    Вашингтон, 13 апреля. Международная группа археологов провела комплексный генетический анализ египетских мумий, после чего пришли к выводу о близости египтян к европейцам, нежели к африканцам. 

    ДНК древних египтян ближе к представителям европеоидной расы, нежели к негроидной. Ученые полагают, что жители Древнего Египта выглядели несколько не так, как принято считать. Археологи изучили мумии, которым более трех с половиной тысяч лет. 

    «В те времена Древний Египет был довольно изолированной страной, жители которой были более-менее похожими с точки зрения генетики. Удивительно, но факт — они не были коренными жителями Африки», — говорится в материалах исследования. 

    Отмечается, что египтяне были выходцами из Южной Европы, тюрками. Специалисты отмечают, что известный фараон Тутанхамон похож на современного жителя Франции или Испании. Это говорит о том, что современные европейцы и древние египтяне имели общих предков, пишет Planet Today

    Автор: Ирина Селезнева
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