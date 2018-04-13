Археологи нашли общих родственников жителей Древнего Египта и европейцев

Вашингтон, 13 апреля. Международная группа археологов провела комплексный генетический анализ египетских мумий, после чего пришли к выводу о близости египтян к европейцам, нежели к африканцам.

ДНК древних египтян ближе к представителям европеоидной расы, нежели к негроидной. Ученые полагают, что жители Древнего Египта выглядели несколько не так, как принято считать. Археологи изучили мумии, которым более трех с половиной тысяч лет.

«В те времена Древний Египет был довольно изолированной страной, жители которой были более-менее похожими с точки зрения генетики. Удивительно, но факт — они не были коренными жителями Африки», — говорится в материалах исследования.

Отмечается, что египтяне были выходцами из Южной Европы, тюрками. Специалисты отмечают, что известный фараон Тутанхамон похож на современного жителя Франции или Испании. Это говорит о том, что современные европейцы и древние египтяне имели общих предков, пишет Planet Today.