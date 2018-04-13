Запутавшаяся в юбке Брежнева упала во время концерта в Москве

Москва, 13 апреля. Известная певица Вера Брежнева во время концерта «Звезды Русского Радио» в Москве запуталась в юбке и упала.

Концерт проходил в «Крокус Сити Холле». Певица исполнила первую песню в коротком розовом платье, а для второй композиции решила сменить наряд. Для исполнения следующего хита Брежнева вышла на сцену в черном топе и роскошной длинной юбке с воланами.

Во время исполнения песни певица спустилась к зрителям и, гуляя вдоль первых рядов, внезапно запуталась в юбке и упала. При этом Брежнева продолжила петь. Видео этого инцидента опубликовала «Комсомольская правда».

«Не всегда легок путь артиста», — призналась певица, вернувшись на сцену.

«Ридус» отмечает, что правдивость тезиса Брежневой про «нелегкий путь артиста» в апреле прошлого года доказала и невеста Николая Баскова, певица Софи Калычева, упав с двухметрового подиума.