Оценка наших возможностей: эксперт объяснил полеты разведчиков США вблизи побережья Сирии
Москва, 13 апреля. Комплексной разведывательной акцией назвал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко полеты американских самолетов вблизи побережья Сирии.
Он напомнил, что Вашингтон наблюдает за российскими силами в САР постоянно, а сейчас перешел к более активной оценке возможностей Москвы.
«За российскими силами в Сирии американцы наблюдают постоянно. Но сейчас действительно началась более активная фаза. Это связано с оценкой наших возможностей. Кроме того, надо понимать, что разведка ведется не только в отношении России, но и против сирийской системы ПВО…» — рассказал эксперт в интервью RT.
По его мнению, Россия реагирует на обострение ситуации вокруг Сирии крайне сдержанно.
«Мы не стремимся впадать в какую-то воинственную риторику. Думаю, это лучшее поведение в данной ситуации…» — подчеркнул член Общественного совета при Минобороны России.
Он напомнил, что Россия настаивает на том, чтобы экспертам ОЗХО предоставили все условия для работы на месте предполагаемого инцидента с химическим оружием в Восточной Гуте. Коротченко, как и ранее многие российские официальные лица, призвал не обращать внимание на фейки, формируемые на Западе.
Отметим, 7 апреля западные СМИ сообщили о том, что на сирийский город Дума была якобы сброшена бомба с хлором. Вашингтон, не представив доказательств, поспешил обвинить в причастности к инциденту Дамаск, хотя сирийские официальные лица неоднократно заявляли, что у армии САР нет химоружия.
В среду президент США Дональд Трамп выступил с рядом резких заявлений, в частности предупредив Москву о том, что «современные и продвинутые» ракеты прилетят в Сирию.
13 апреля стало известно, что вблизи российских баз в Сирии были замечены самолеты-разведчики США.