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В ЛНР сообщили, что Киев готовит диверсантов для покушения на глав республик Донбасса
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    В ЛНР сообщили, что Киев готовит диверсантов для покушения на глав республик Донбасса

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    В ЛНР сообщили, что Киев готовит диверсантов для покушения на глав республик Донбасса

    Луганск, 13 апреля. Киевские власти готовят диверсантов для ликвидации глав Луганской и Донецкой народных республик, сообщила сегодня руководитель пресс-службы Министерство госбезопасности самопровозглашенной ЛНР Евгения Любенко.

    По ее словам, данные об этом поступили в распоряжение МГБ. Согласно полученным сведениям, группу украинских диверсантов киевские власти готовят для осуществления террористических актов на территории народных республик, а также покушений на руководителей ЛНР и ДНР.

    Любенко уточнила, что лагерь для подготовки диверсантов создан, по предварительным данным, был создан по инициативе одного из праворадикальных депутатов Верховной рады. Он же занимается финансированием этой базы. Лагерь расположен в районе населенного пункта Новопетровка Бердянского района Запорожской области, а обучением диверсантов взрывному и снайперскому делу руководит «гражданин Грузии Маруашвили, принимавший участие в боевых действиях в Южной Осетии в 2008 году».

    «Фактически данное лицо является промежуточным звеном между террористами и украинскими спецслужбами, созданным для того, чтобы скрыть следы причастности государственных органов к террористической деятельности», — резюмировали в МГБ.


     

     

     

    Автор: Алексей Громов
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