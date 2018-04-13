В ЛНР сообщили, что Киев готовит диверсантов для покушения на глав республик Донбасса

Луганск, 13 апреля. Киевские власти готовят диверсантов для ликвидации глав Луганской и Донецкой народных республик, сообщила сегодня руководитель пресс-службы Министерство госбезопасности самопровозглашенной ЛНР Евгения Любенко.

По ее словам, данные об этом поступили в распоряжение МГБ. Согласно полученным сведениям, группу украинских диверсантов киевские власти готовят для осуществления террористических актов на территории народных республик, а также покушений на руководителей ЛНР и ДНР.

Любенко уточнила, что лагерь для подготовки диверсантов создан, по предварительным данным, был создан по инициативе одного из праворадикальных депутатов Верховной рады. Он же занимается финансированием этой базы. Лагерь расположен в районе населенного пункта Новопетровка Бердянского района Запорожской области, а обучением диверсантов взрывному и снайперскому делу руководит «гражданин Грузии Маруашвили, принимавший участие в боевых действиях в Южной Осетии в 2008 году».

«Фактически данное лицо является промежуточным звеном между террористами и украинскими спецслужбами, созданным для того, чтобы скрыть следы причастности государственных органов к террористической деятельности», — резюмировали в МГБ.



