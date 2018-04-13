Клепач рассказал, когда курс доллара составит меньше 60 рублей
Москва, 13 апреля. Заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач назвал сроки, когда доллар снова будет стоить меньше 60 рублей.
Согласно прогнозу экономиста, цены на нефть снизятся во второй половине 2018 года, а укрепление рубля зависит от развития событий в Сирии.
«Думаю, что вернется до 60 (рублей – прим. ФАН) и даже меньше рублей за доллар. Период не могу сказать, зависит от того, как развернутся события в Сирии», — заявил Клепач, выступая на экономическом форуме в Красноярске.
Напомним, курс рубля упал после того, как на прошлой неделе США ввели новые антироссийские санкции, включив в «черный список» ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний.
В среду стоимость доллара и евро подскочили до 65,06 рубля и 80,5 рубля соответственно, после чего Московская биржа зафиксировала некоторое снижение курсов. Как сообщала «Свободная пресса», 13 апреля цена за доллар составила 61,9 рубля, евро снизилось на 33 копейки до 76,09 рубля.
В настоящее время Вашингтон угрожает нанести удар по Сирии в связи с обвинениями, которые в адрес Дамаска на этой неделе выдвинул Запад, заявив о якобы имевшей место химической атаке в Думе. Москва подчеркивала, что обвинения являются информационным вбросом, цель которого – оправдать силовое воздействие извне на САР. Расследование «химатаки» не проводилось, пострадавших и других доказательств применения химоружия в Думе нет.